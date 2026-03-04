Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ve zam oranı 17 milyonu aşkın emekli tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeye zam olmayacağı yönünde mesaj verdi.

İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33,3'lük zamla 4.000 TL seviyesine yükseltilmişti. 2026 yılı için kulislerde dolaşan rakamlar 5.000 ile 6.000 TL arasında değişiyor.

Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli ikramiyesi artışına ilişkin net bir açıklama yaptı. Güler, mevcut teklifte ikramiye artışının yer almadığını belirterek SGK bütçesine 4.000 TL üzerinden 150 milyar TL kaynak ayrıldığını ifade etti. Bütçe dengeleri ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kaynak üretmekte zorlandıklarını vurgulayan Güler, bölgesel savaş risklerinin enerji maliyetlerini artırdığına da dikkat çekti.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce, yani 9-13 Mart haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilir?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK'dan gelir ve aylık alan tüm kişiler yararlanabiliyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maluller, dul ve yetim aylığı alanlar, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler ve sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışıp Türkiye'den kısmi aylık alan kişiler de ikramiyeden faydalanıyor.