Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira çeyiz yardımı için başvuru şartları açıklandı. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak proje ile evlilik sürecinde karşılaşılan maddi yüklerin azaltılması hedefleniyor. Geri ödemesiz olarak verilecek 500 bin liralık destek, ev eşyası başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek. Proje ayrıca evlilik öncesi ve sonrası eğitim programlarını da içeriyor.

Diyanet çeyiz yardımı başvurusu ne zaman?

Projeden yararlanmak isteyen nişanlı çiftlerin başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvuru tarihleri 13-31 Mart 2026 olarak belirlendi. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilecek.

Destekten faydalanmaya hak kazanan çiftlerin nikahlarını 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren müftülüklerde kıydırmaları şartı bulunuyor.

Diyanet çeyiz yardımı şartları neler?

Projeden yararlanmak için belirlenen şartlar şu şekilde:

18-35 yaş aralığında olmak

Türkiye'de herhangi bir ilde ikamet etmek

Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak

İlk evliliğini yapacak olmak

Aylık gelir toplamının iki asgari ücreti aşmaması

Nikahı müftülükte kıydırmak

Evlilik Okulu seminerleri zorunlu

Proje kapsamında çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası düzenlenecek "Evlilik Okulu" seminerlerine katılım sağlamaları zorunlu tutuldu. Bu seminerlerle aile hayatına hazırlık sürecine yönelik bilgilendirme yapılacak. Eğitim programları, çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli bir şekilde hazırlanmalarını amaçlıyor.

500 bin lira geri ödemesiz verilecek

Belirlenen kriterleri karşılayan ve nikahlarını müftülüklerde kıyan çiftlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Bu destek, gençlerin yuva kurma sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak. Ev eşyası başta olmak üzere evlilik hazırlığı için gerekli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek.