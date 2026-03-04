Bir gün önce, 4 Mart Çarşamba günü Ordu Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde eğitime ara vermişti. 5 Mart Perşembe günü için ise henüz valiliklerden resmi bir kar tatili duyurusu yapılmadı.

5 Mart Perşembe okullar tatil mi?

5 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Kar tatili kararları illerdeki hava koşulları ve ulaşım durumu değerlendirilerek valilikler tarafından alınıyor. Valiliklerden yeni açıklamalar geldikçe bu haber güncellenecektir.

Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt ve Erzincan gibi illerde gece sıcaklıkları sıfırın altına düşerek buzlanma riski oluşturuyor.

Büyükşehirlerde tatil var mı?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde 5 Mart Perşembe günü için herhangi bir kar tatili kararı açıklanmadı. Bu illerde eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

2. dönem ara tatili ne zaman?

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 2. dönem ara tatili 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler aynı zamanda Ramazan Bayramı ile örtüşüyor. Bayram arife günü olan 19 Mart Perşembe'den 22 Mart Pazar'a kadar bayram tatili uygulanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık 9 günlük uzun bir tatil dönemine girecek.