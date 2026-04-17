Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi, son haftada yeni bölümüyle ekrana gelmeyince sosyal medyada geniş yankı buldu. Ailesinin intikamının peşine düşen Haydar Ali'nin hikayesini anlatan dizi, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından başlayan tartışmaların tam ortasında kaldı. Mafya ve aksiyon temalı yapımlara yönelik artan hassasiyetin ardından Yeraltı dizisi bitti mi, yeni bölüm neden yok soruları gündemi meşgul ediyor. İzleyiciler, yayın saatinde dizinin yeni bölümü yerine eski bölümüyle karşılaşınca resmi bir açıklama beklemeye başladı.

YERALTI DİZİSİ BİTTİ Mİ, YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Milyonlarca izleyicisi olan Yeraltı dizisi bitmedi ve yayından kaldırılmadı. Türkiye genelindeki okullarda meydana gelen üzücü gelişmelerin ardından, izleyicilerin de katılımıyla başlatılan sosyal medya kampanyaları televizyon dünyasında önemli bir adım atılmasını sağladı. Aksiyon ve mafya temalı dizilerin senaryolarında acil değişiklik kararı alındı. Yeraltı dizisinin yapım ekibi de hikayede ve sahnelerde revizyona gittiği için geçtiğimiz Çarşamba günü yeni bölümü ekrana getirmedi. Kanal yönetimi, yayın akışını değiştirmeden yeni bölüm yerine dizinin eski bir bölümünü tekrar yayınladı. Yani dizi tamamen bitmedi, sadece senaryo ve sahne düzenlemeleri için kısa bir ara verdi.

YERALTI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Seyircilerin arama motorlarında en çok araştırdığı "Yeraltı dizisi final mi yaptı?" sorusunun yanıtı da hayır. NOW TV yönetimi veya yapımcı şirketten dizinin tamamen bittiğine ya da final yaptığına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yaşanan toplumsal olayların televizyon sektöründeki yankıları sadece Yeraltı ile de sınırlı kalmadı. Ekranların sevilen diğer aksiyon odaklı dizileri Eşref Rüya, Teşkilat, Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımların da benzer şekilde içeriklerini revize edeceği belirtildi. Yeraltı dizisi, hikayesindeki gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, revize edilmiş sahneleriyle ilerleyen haftalarda yeniden NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.