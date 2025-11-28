Son Mühür/ Emine Kulak- Buca’nın yeni kent merkezi olarak planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı, 2019 yılının Mart ayında düzenlenen açılış töreniyle hizmete girmişti. Dönemin Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve belediye başkan adayı Erhan Kılıç’ın katıldığı açılışta projeye büyük övgüler yağdırılmış, Buca Çarşı’nın kentlilerin modern alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir mekan olacağı vurgulanmıştı.

MODERN ALIŞVERİŞ VE SOSYAL MEKAN VAAT EDİLDİ

Yaklaşık 13 bin metrekare alanda inşa edilen kompleksin zemin katında, ısıtma sistemine sahip bin tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri oluşturulmuş, alanın haftanın farklı günlerinde yaklaşık 2 bin pazarcı esnafına hizmet vermesi planlanmıştı. Pazarın olmadığı günlerde alanın otopark ve spor etkinlikleri için kullanılabileceği belirtilmişti. Ayrıca yeme içme alanları, genel ihtiyaç birimleri, mescit ve zabıta birimleriyle modern bir alışveriş mekanına dönüşeceği duyurulmuştu.

Projenin üst katında ise 6 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 20 adet 37 metrekarelik STK ofisleri ve 500 kişilik açık hava sinemasıyla kentlilerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak bir alan tasarlanacağı açıklanmıştı.

BELEDİYE YÖNETİMLERİ PROJEYE SAHİP ÇIKMADI

Ancak açılışından bu yana geçen 5 yılı aşkın sürede, Buca Çarşı, vaat edildiği şekilde işlevsel ve modern bir alışveriş merkezi olamadı. 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP’li Belediye Başkanı Erhan Kılıç döneminde projede herhangi bir geliştirme yapılmazken, 2024 yılında belediye başkanı seçilen Görkem Duman yönetiminde de kompleks atıl durumda kaldı.

TABELADA KALAN HAYAL PROJESİ

Üniversite bulunan ilçede öğrencilere kültürel ve sosyal anlamda katkı sağlaması beklenen alanda maalesef proje hayal olmaktan öteye gidemedi. Atıl durumda bulunan alan reklam panolarıyla önüne set çekilerek kapatılmaya çalışılsa da 'Buca Çarşı' projesi sadece tabelada kaldı.

ISITMA VE KONFOR VAATLERİ SU BİRİKİNTİLERİYLE BOŞA DÜŞTÜ

Yerinde yapılan gözlemler, özellikle kapalı pazar yerinde altyapı eksikliklerinin devam ettiğini gösteriyor. Dün akşam İzmir’e yağan yağmur sonrası bu sabah Pazar yerinde su birikintilerinin oluştuğu gözlemlendi. 2019 yılında yapılan açıklamalarda “ısıtma sistemlerinin bulunacağı, vatandaşların ve pazarcı esnafının modern koşullarda alışveriş yapabileceği” belirtilmiş olmasına karşın, gerçek durum beklentilerin çok gerisinde kaldı.

ALTIN: SU ALIYOR DİKKAT EDİN

İlçedeki altyapı ve bütçe yönetimine sert eleştirilerde bulunan Buca Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Kemal Altın, “Buca’nın elle tutulur bir yeri yok. Yapmak için de bütçe yok. Bütçeyi yemeğe içmeye ayırıyorlar. Bütçede sadece 350 metre asfalt yapımı için bir bütçe ayrıldı. Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşısı’nı hep su basıyor. İçeriye girilmiyor. Dikkat edin. Buca’da her yer öyle” dedi.