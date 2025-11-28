Son Mühür/ Beste Temel- İzmir ve Kemalpaşa’nın gururu İpek Azra Kaya, 2025 sezonunda sergilediği istikrarlı performansla uluslararası arenada adından sıkça söz ettirdi. Yıla güçlü bir başlangıç yaparak Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu unvanını kazanan Kaya, bu zaferin ardından katıldığı milli takım seçmelerini de birincilikle tamamlayarak Dünya Şampiyonası (Dubai) vizesini almaya hak kazandı. Dubai’deki turnuvaya erken veda etmesine rağmen yılmayan genç sporcu, azmiyle üst üste gelen uluslararası madalyaların yolunu açtı.

Şampiyonluktan Dünya arenasına

Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısıyla sezona damga vuran İpek Azra Kaya, elde ettiği birincilikle milli takıma seçildi ve kariyerinin önemli duraklarından biri olan Dubai Dünya Şampiyonası'na katıldı. Dubai'deki bu büyük turnuva, genç sporcu için beklediği gibi sonuçlanmasa da, Kaya bu uluslararası tecrübeyi motivasyon kaynağına dönüştürdü. Turnuvanın ardından çalışmalarını bırakmayan ve hırsını artıran Kaya, kısa sürede yeniden yüksek form grafiği yakaladı.

Avrupa’da iki farklı şampiyonada

İpek Azra Kaya'nın yoğun çalışması, uluslararası arenada hızla meyvesini verdi. Genç sporcu, birkaç ay arayla önce Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Çoklu Oyunları'na katıldı. Burada sergilediği yetenekle finale yükselen Kaya, organizasyonu Avrupa ikinciliği ile taçlandırdı.

Bu önemli başarının ardından, milli takımlar düzeyindeki en prestijli etkinliklerden biri olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı. 6-8 Kasım tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen şampiyonada Kaya, rakiplerini tek tek eleyerek üstünlüğünü kanıtladı ve yeniden finale adını yazdırdı. Finalde Rus rakibine karşı mücadele eden genç sporcu, çok küçük bir farkla maçı kaybederek yıl içindeki ikinci Avrupa ikinciliği madalyasını Türkiye'ye getirdi.

İzmir ve Kemalpaşa’ya büyük gurur

İpek Azra Kaya, Atina'daki bu büyük organizasyonda elde ettiği gümüş madalyayı, ülkesine, doğduğu şehir İzmir'e ve çalışmalarını yürüttüğü ilçe Kemalpaşa'ya armağan etti. Türkiye şampiyonluğuyla başladığı 2025 sezonunu, iki farklı Avrupa şampiyonasında elde ettiği üst üste ikinciliklerle tamamlayan genç Taekwondocu, gelecek yıllarda altın madalya hedefini de ortaya koydu.