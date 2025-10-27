Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde, İZSU tarafından bir süre önce yapılan kanal çalışmasının ardından yollarda oluşan çukurlar, mahalle sakinlerinin ve bölgede araçla yolculuk eden vatandaşların tepkisine yol açtı.

Mahalle sakinleri çukurlardan ve çöplerden şikayetçi

Özellikle yağmurlu havalardan sonra bölgeye yakın konumda bulunan Eşrefpaşa Hastanesi ile Konak Engelsiz Yaşam Merkezi’ne giden araçların ve ambulansların, bozuk yol nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığı öğrenilirken, Mahalle sakinleri, uzun süredir onarılmayan çukurların hem ulaşımı aksattığını hem de olası bir acil durumda risk oluşturduğunu dile getirdi.

Belediye yetkilileri Yenişehir ile ilgilenmiyor

Ayrıca, yol çalışmalarının yapılmadığı sokakta yanı zamanda ciddi bir çevre kirliliği de yaşandığını belirten mahalle sakinleri bölgede yaşanan aksaklıkları Konak Belediyesi’ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiklerini ancak buna rağmen olumlu anlamda her hangi bir karşılık görmediklerinin kaydederek, mahallelerine hizmet edilmesi talep etti. Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, hem ulaşım güvenliği hem de çevre sağlığı açısından yolların bir an önce onarılmasını talep ediyor.