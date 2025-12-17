Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren bir dönerci, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kısa sürede gündem oldu.

İşletme sahibi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a seslenerek yaptığı paylaşımda dikkat çekici bir vaatte bulundu.

“Yorum gelirse öğrencilerimize döner ücretsiz”

Paylaşılan videoda dönerci, Sadettin Saran’ın gönderiye yorum yapması halinde önümüzdeki hafta boyunca öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını duyurdu. Samimi üslubuyla yapılan çağrı, kısa sürede binlerce izlenme ve beğeniye ulaştı.

Video beklenenden fazla ilgi gördü

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım, yalnızca Torbalı’da değil İzmir genelinde de konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar videoya yorum yaparak çağrının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla takip etti.

Sadettin Saran’dan yanıt geldi

Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dönercinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Saran, videoya yaptığı kısa ama net yorumla sosyal medyada yeni bir gündem başlığı oluşturdu.

“Sözünü tut”

Sadettin Saran, söz konusu videoya “Sözünü tut” yorumunu yaparak çağrıya karşılık verdi. Bu yorum, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Dönerciden teşekkür mesajı

Saran’ın yorumuna yanıt veren dönerci ise, “Sözüm sözdür başkanım, teşekkürler. Bizi kırmadığınız için başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Karşılıklı mesajlaşma, sosyal medyada olumlu tepkiler aldı.