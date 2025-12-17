İş hayatına erken yaşta başlayan Necdet Bezirgan, meslek yaşamının tek bir alanda sınırlı kalmadığını anlattı. İlk olarak Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 15 yıl terzilik yapan Bezirgan, ardından iki yıl çiftçilikle uğraştı, dokuz yıl minibüs şoförlüğü yaptı. Sarraflık mesleğine ise 1980 yılında adım attı.

Sarraflığa başladığı dönemde meslek büyüklerinden gördüğü desteği unutmadığını ifade eden Bezirgan, ustalarının kendisinden ücret kabul etmeden mesleği öğrettiğini belirterek, bunun kendisi için büyük bir vefa örneği olduğunu söyledi. Aydın’ın ilçelerinde uzun yıllar seyyar sarraflık yaptığını aktaran Bezirgan, daha sonra sabit iş yerini açarak meslek hayatını sürdürdü.

Mesleğini artık oğluna devrettiğini anlatan Necdet Bezirgan, oğlunun İzmir’de eğitim aldığını özellikle vurguladı. Oğlu Hakan Bezirgan’ın İzmir Ege Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Bezirgan, mezuniyetin ardından oğlunu işin başına geçmesi için teşvik ettiğini söyledi.

Bir süre baba-oğul birlikte çalıştıklarını ifade eden Bezirgan, yaşının ilerlemesiyle işi tamamen oğluna bıraktığını ancak dükkândan kopamadığını dile getirdi. Günün belirli saatlerinde iş yerine uğradığını söyleyen Bezirgan, “Burası benim için sadece bir dükkân değil, ömrümün geçtiği yer. Evde oturunca içim sıkılıyor, buraya gelince kendimi hâlâ işe yarar hissediyorum” dedi.

“Dürüstlük en büyük sermayem oldu”

Meslek hayatı boyunca kazancını da kaybını da dürüstlükle karşıladığını vurgulayan Bezirgan, kısa yoldan para kazanma hevesinin insanı hem mesleğinden hem itibarından ettiğini söyledi. Dürüstlüğün kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Bezirgan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayatta en büyük sermayem dürüstlüğüm oldu. İnsan yaptığı işi sevecek ama ondan önce doğru olacak. Ustasına saygısı olmayanın, işine de saygısı olmaz. Bazen zarar ettik, bazen çok kazandık ama hiçbir zaman kimseye yanlış yapmadık. İnsan doğru olduktan sonra başı dik gezer, geceleri de rahat uyur.”

Gençlere altın değerinde öğüt

Gençlere seslenen Necdet Bezirgan, paradan önce itibarın düşünülmesi gerektiğini söyledi. Bezirgan, “Parayı değil, itibarı düşünün. Para bugün var yarın yok ama dürüstlük bir kere kaybolursa bir daha yerine gelmez” diyerek sözlerini tamamladı.