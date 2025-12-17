Son Mühür- İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) en tecrübeli isimlerinden biri olan, Türk yayıncılık tarihine adını altın harflerle yazdıran usta gazeteci ve spiker Yılmaz Tok vefat etti. Meslek hayatı boyunca etik değerlerden ödün vermeyen duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Tok, Memur Kardeşler Camii’nde düzenlenen geniş katılımlı bir törenle ebediyete uğurlandı. Basın camiasını yasa boğan bu veda, Tok’un yetiştirdiği sayısız meslektaşını ve sevenlerini bir araya getirdi.

Gazeteci dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı

Yılmaz Tok için düzenlenen cenaze merasimi, İzmir’in medya ve siyaset dünyasından pek çok önemli ismi buluşturdu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi başta olmak üzere, İGC Önceki Dönem Başkanı ve CHP geçmiş dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, mesai arkadaşları ve çok sayıda gazeteci, usta ismi son yolculuğunda dualarla uğurladı. Tören boyunca hüzün hakim olurken, Tok’un basın tarihindeki vazgeçilmez yeri bir kez daha vurgulandı.

Dilek Gappi: "Basın dünyamızda silinmez izler bıraktı"

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan İGC Başkanı Dilek Gappi, Yılmaz Tok’un kaybından duyduğu derin teessürü dile getirdi. Gappi, Tok’un sadece bir yayıncı değil, aynı zamanda bir ekol olduğunu belirterek, “Yılmaz Tok, basın dünyamızın hafızasında silinmez izler bırakan, çok kıymetli bir çınardı. O, usta bir spiker ve yönetici olmasının ötesinde, genç iletişimcilere tecrübesini aktaran gerçek bir yol göstericiydi. Kendisini her zaman büyük bir saygı, özlem ve minnet duygusuyla yad edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarihe tanıklık eden bir kariyer: Yılmaz Tok kimdir?

1930 yılında Bursa’da hayata gözlerini açan Yılmaz Tok, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda tamamladı. Mesleki yolculuğuna 1958 yılında Ankara Radyosu’nda mikrofon başında başlayan Tok, TRT bünyesinde 38 yılı aşan bir kariyere imza attı. Tok, sadece bir ses sanatçısı değil, aynı zamanda kurum içi kurslarda yüzlerce spikeri yetiştiren bir eğitmen olarak görev yaptı. Özellikle 1960 İhtilali’ni hem Türkiye’ye hem de dünyaya duyuran ses olarak tarihin en kritik anlarına bizzat tanıklık etti.

Ankara’dan BBC’ye, Radyo Müdürlüğünden emekliliğe

Mesleki birikimiyle uluslararası alanda da dikkat çeken Tok, Ankara Radyosu’nda baş spikerlik görevini yürüttüğü sırada aldığı davet üzerine İngiltere’ye giderek sekiz ay boyunca BBC’de çalıştı. Türkiye’ye dönüşünün ardından Antalya ve İzmir radyolarında program müdürlüğü, İzmir Radyosu’nda ise müdürlük görevlerini üstlendi. Ankara ve İzmir’de yayın denetleme kurullarında aktif rol alan Tok, 1995 yılında Ankara Radyosu Müdürü sıfatıyla emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz Tok, ardında onurlu bir geçmiş ve örnek bir meslek mirası bıraktı.