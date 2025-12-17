Türk sporunun 122 yıllık çınarı Beşiktaş ile İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), spor ve eğitim alanında örnek gösterilecek kapsamlı bir iş birliğine imza attı. İki kurum arasında imzalanan protokol ile hem altyapı sporcularının yetiştirilmesi hem de üniversite–kulüp entegrasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza töreni Tınaztepe’de yapıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Spor Salonu’nda düzenlenen imza törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite üst yönetimi, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüp yöneticileri, öğrenciler ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Tören kapsamında İzmir Merkez Spor Okulları’nın da resmi açılışı gerçekleştirildi.

“Beşiktaş’ın önümüzdeki 50 yılına yatırım yapıyoruz”

Taraftarların tezahüratları eşliğinde kürsüye çıkan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu iş birliğinin yalnızca bugünü değil, kulübün geleceğini de şekillendireceğini söyledi. Adalı, Beşiktaş’ın tarihine yeni bir sayfa eklediklerini belirterek, bu projenin siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki yarım asrına katkı sunacak vizyoner bir adım olduğunu ifade etti.

“Avrupa’da örneği olmayan bir model hayata geçirildi”

Göreve geldiklerinde Beşiktaş’ı her alanda zirveye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Adalı, Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan “İş Birliği ve Pilot Takım Protokolü”nün bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Beşiktaş’ın altyapı geleneğini çağın gereklilikleriyle buluşturduklarını ifade eden Adalı, Avrupa’da bir spor kulübü ile üniversite arasında bu denli kapsamlı bir iş birliğinin ilk kez hayata geçirildiğini dile getirdi.

Dört kampüste spor eğitimi verilecek

Projenin sıradan bir spor okulu olmadığını vurgulayan Adalı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Merkez Yerleşkesi, Balçova, Buca ve Dokuzçeşmeler kampüslerinde futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında eğitim verileceğini açıkladı. İzmir’de eğitim alan sporcuların, İstanbul’daki Beşiktaş altyapı merkezleriyle aynı sistem ve disiplin içinde yetiştirileceğini belirten Adalı, tüm sürecin Hakkı Yeten ve Süleyman Seba tesisleriyle entegre yürütüleceğini söyledi.

Hedef yalnızca sporcu değil, bilinçli bireyler yetiştirmek

Adalı, projenin temel hedefinin yalnızca sportif başarı olmadığını vurgulayarak, disiplinli, ahlaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Projenin sosyal boyutuna da dikkat çeken Adalı, elde edilecek gelirle üniversite öğrencileri için burs fonu oluşturulacağını söyledi.

Yetenekli sporcular Beşiktaş Akademisi’ne kazandırılacak

Proje kapsamında öne çıkan yetenekli gençlerin Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü üzerinden lisanslanarak doğrudan Beşiktaş Akademisi’ne kazandırılacağını açıklayan Adalı, bu sistemle Türk sporuna uzun vadeli katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sancaktepe ve Akatlar için yeni tesis müjdeleri

Başkan Adalı, törende Beşiktaş’ın altyapı ve tesis yatırımlarına ilişkin iki önemli müjdeyi de paylaştı. İstanbul Sancaktepe’de 21 dönümlük alanda inşa edilen iki yeni tesisin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirten Adalı, Akatlar’daki çok amaçlı spor tesislerinin de kapasite artırımıyla büyütüleceğini açıkladı. Akatlar projesinin mimari ve mühendislik ihalesinin önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu.

Dikilitaş Projesi ile borç yükü hedef alındı

Kulübün ekonomik geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adalı, Dikilitaş’ta hayata geçirilmesi planlanan projenin Beşiktaş’ın mali bağımsızlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Emlak Konut iş birliğiyle yürütülecek proje sayesinde kulübün borç yükünün sıfırlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Hakem eleştirisi: “Talebimiz ayrıcalık değil, adalet”

Süper Lig’de son dönemde yaşanan hakem kararlarına da değinen Adalı, Beşiktaş’ın sahadaki emeğinin tartışmalı kararlarla gölgelenmesini kabul etmediklerini söyledi. Adalı, taleplerinin ayrıcalık değil, adalet ve standart arayışı olduğunu belirterek Türk futbolunun marka değerine zarar veren uygulamalara dikkat çekti.

“Yabancı VAR talebi rasyonel bir gereklilik”

Yabancı VAR hakemi talebinin duygusal değil, sistemin güvenilirliği açısından gerekli olduğunu ifade eden Adalı, maç sonuçlarının VAR yorumlarıyla değil, futbolcuların performansıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Beşiktaş’ın haklarını hukuk çerçevesinde savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Transfer soruları da yanıtlandı

Törenin soru-cevap bölümünde transfer gündemine de değinen Adalı, Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi’nin satın alma şartlarının sözleşmede net şekilde yer aldığını ve şartların oluşması halinde transferin gerçekleşeceğini ifade etti. Portekizli futbolcu Rafa Silva’nın geleceğiyle ilgili sorulara da kulüp olarak gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Rektör Yılmaz: “Toplumsal sorumluluğun somut örneği”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise iş birliğinin uzun vadeli bir vizyona dayandığını belirterek, protokolün üniversitelerin topluma karşı sorumluluğunun sahaya yansıyan önemli bir örneği olduğunu söyledi. Daha önce spor kulüpleriyle yürütülen çalışmaların sağlıklı sonuçlar verdiğini hatırlattı.

Protokol imzalandı, tören fotoğrafla tamamlandı

Konuşmaların ardından taraflar iş birliği protokolünü imzaladı. Tören, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.