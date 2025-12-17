İzmir’in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz yıl infial yaratan ve üç kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin davada kritik bir aşamaya gelindi. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada iddia makamı, sanıklar hakkında talep ettiği ağır hapis cezalarını içeren esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

Çeşme Adliyesi’nde yüzleşme ve mütalaa süreci

Yargılamanın son oturumunda tutuklu bulunan sanıklar B.B. ve O.A., güvenlik gerekçesiyle cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) kanalıyla hakim karşısına çıkarıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ö.Ö.’nün iştirak etmediği duruşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin kederli aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri, maktul Azat Demir’in babası Mehmet Demir’in beyanları oldu. Acılı baba, evladının sanıklarla hiçbir tanışıklığı olmadığını vurgulayarak, oğlunun neden hedef alındığını dahi bilmediklerini ifade edip adaletin tecelli etmesini beklediklerini dile getirdi.

Savcılıktan üç kez müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada, saldırının asıl faili olduğu öne sürülen B.B. için oldukça ağır cezalar öngörüldü. Savcılık, üç kişinin ölümüne sebebiyet veren sanık B.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan üç ayrı müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca saldırıdan kurtulan iki kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla toplamda 36 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da ek ceza istendi. Diğer sanıklar O.A. ve Ö.Ö. için ise cinayete iştirak ve yardım etme suçlarından onlarca yıllık hapis cezaları talep edildi.

Sanıkların "Pişmanlık" ve tahliye savunmaları

Mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verilen sanıklar, yaşanan olaydaki sorumluluklarını farklı açılardan değerlendirdi. Silahı ateşleyen B.B., olay anında kendisini savunmak maksadıyla hareket ettiğini iddia ederek mermileri havaya sıktığını öne sürdü ve duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Diğer tutuklu sanık O.A. ise savcılığın mütalaasındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu ve mahkemeden tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Çeşme’yi sarsan kanlı olay, 28 Kasım 2024 tarihinde meydana gelmişti. Çıkan silahlı kavgada Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni tabancadan çıkan mermilerle olay yerinde can vermişti. Olay sırasında bir kişi yaralanırken, bir diğeri ise çalılıklara saklanarak saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Cinayetlerin ardından kaçan şüphelilerden ikisi polise teslim olmuş, bir diğeri ise düzenlenen operasyonla yakalanarak adli sürece dahil edilmişti.