Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona büyük umutlarla başlayan Pınar Karşıyaka, ilk beş haftalık performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sponsoru olmamasına rağmen camiasının desteğiyle yeni bir kadro kuran yeşil-kırmızılı ekip, ilk beş maç sonunda yalnızca bir galibiyet alabildi.

Sadece Merkezefendi’yi yenebildi

Sezona zorlu bir fikstürle başlayan Karşıyaka, evinde oynadığı Merkezefendi Basketbol karşılaşmasını kazanırken, Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve son olarak Galatasaray’a mağlup oldu.

Son maçta sarı-kırmızılılara deplasmanda 103-83’lük skorla boyun eğen Kaf-Kaf, üst üste üçüncü yenilgisini alarak düşme hattına geriledi.

Beşok: “Bu formanın ağırlığını hissetmeliyiz”

Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, Galatasaray yenilgisinin ardından oyuncularına sert bir mesaj gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Oyuncularımızın hangi formayı giydiklerinin bilincinde olmaları gerekiyor.

Karşıyaka ruhuna yakışmayan, sahada yeterli mücadeleyi göstermediğimiz bir oyun sergiledik. Sadece hücumu düşünen değil, her alanda savaşan bir karaktere bürünmeliyiz” dedi.

“Taraftarımızdan özür diliyoruz”

Beşok, açıklamasında taraftarlara da seslendi: “Performansımız nedeniyle büyük Karşıyaka taraftarından özür diliyoruz. İç sahadaki o coşkulu atmosferi deplasmanlara da taşımak zorundayız.”

8 yeni yabancı, 1 hedef: toparlanmak

Bu sezon kadrosunda 8 yeni yabancı oyuncu bulunan Pınar Karşıyaka, uyum sürecini henüz atlatamadı. Yönetim ve teknik heyet, takımın kolektif oyun anlayışını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Ligdeki kötü gidişata son vermek isteyen yeşil-kırmızılılar, hafta sonu 2 Kasım’da oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Başkan Cicibaş’tan destek

Kaf-Kaf’ı Galatasaray deplasmanında, futboldaki Altay derbisine rağmen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş da yalnız bırakmadı. Cicibaş’ın İstanbul’daki mücadeleyi tribünden takip etmesi, camia içinde moral unsuru olarak değerlendirildi.