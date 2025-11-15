Son Mühür - Yenilenmiş cep telefonu satışı yapan bir firmaya yönelik, CİMER ve e-Devlet üzerinden gelen yoğun şikayetler üzerine soruşturma açıldı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş yaparken yalnızca Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Tüketiciler şikayet etti

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün satan bir firmaya yönelik artan tüketici şikayetleri üzerine inceleme ve denetim başlattığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, şirketin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olduğu ve yetkili bir yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularında; kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır." Bakanlıktan çağrı Bakanlık, vatandaşları yenilenmiş ürün alımlarında yalnızca Yenileme Yetki Belgesi sahibi firmaları tercih etmeye ve olası mağduriyet durumlarında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER aracılığıyla başvuruda bulunmaya yönlendirdi.