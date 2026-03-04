İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

Temsilcilik tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu saldırıların dünya ekonomisini olumsuz etkilediği ve küresel çapta ekonomik bir krizi tetiklediği ifade edildi.

“Küresel ekonomik krizi tetikledi”

İranlı yetkililer, yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarından uluslararası ticarete kadar pek çok alanda belirsizlik yarattığını belirtti. Açıklamada, askeri gerilimin dünya ekonomisi üzerinde zincirleme etkiler oluşturduğu vurgulandı.

Temsilcilik, küresel ekonomik istikrarsızlığın temelinde ABD ve İsrail’in yürüttüğü askeri operasyonların bulunduğunu ileri sürdü.

“ABD, çıkarlarını İsrail için riske atıyor”

Açıklamada ayrıca ABD’nin politikalarına yönelik sert eleştiriler de yer aldı. İran’ın BM Daimi Temsilciliği, Washington yönetiminin kendi ulusal çıkarlarını İsrail’in politik hedefleri doğrultusunda riske attığını savundu.

İranlı yetkililer, ABD’nin bu süreçte İsrail’in bölgesel stratejilerini desteklediğini ve bunun uluslararası dengeleri daha da kırılgan hale getirdiğini öne sürdü.

“Savaşın sonuçlarından saldırıyı başlatanlar sorumlu”

İran tarafından yapılan açıklamada, mevcut ekonomik krizin sorumluluğunun açık olduğu ifade edildi. Temsilcilik, “Bu saldırganlığın yol açtığı küresel ekonomik krizin sonuçları tamamen savaşı başlatanların sorumluluğundadır” değerlendirmesinde bulundu.

Tahran yönetimi, uluslararası toplumu bölgede artan gerilime karşı daha aktif bir rol almaya çağırdı.

Orta Doğu’daki gerilim küresel etkiler yaratıyor

Son dönemde Orta Doğu’da artan askeri ve siyasi gerilim, yalnızca bölge ülkelerini değil küresel ekonomik dengeleri de etkilemeye başladı. Enerji piyasaları, ticaret yolları ve finansal sistem üzerindeki baskının artabileceği yönünde değerlendirmeler yapılırken, taraflardan gelen açıklamalar gerilimin diplomatik alana da taşındığını gösteriyor.