ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Süreç boyunca Türkiye'yi de yakından ilgilendiren gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.

CNN Türk ekibi gözaltına alınmıştı!

Dün öğle saatlerinde haber amacıyla İsrail'de bulunan CNN Türk ekibi, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Uzun bir süre gözaltında tutulan ekibin, akşam saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Bugün Türk gazetecilerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

İki Türk gazeteci daha gözaltında!

Gelen son bilgilere göre Türk gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Metan, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." ifadelerini kullandı.