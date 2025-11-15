GAZBİR, sayaçlarla ilgili teknik sürecin işleyişini şu şekilde açıkladı:

''Doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği uyarınca her 10 yılda bir doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle abonelerin sayaçları değiştirmek için herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor.''

“Türkiye genelinde doğal gaz abonelerinin doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon sürecinde herhangi bir bildirim ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”