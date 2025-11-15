Son Mühür - Eski doğalgaz sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin TL ceza uygulanacağı yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 31 Aralık 2025’e kadar sayaçların değiştirilmesi gerektiğine dair haberlerin ardından Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) konuya ilişkin açıklama yaptı. GAZBİR, bazı medya organlarında yer alan “45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın eski sayaçlar için son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirlediği iddiasının yanlış olduğu vurgulandı.
GAZBİR, sayaçlarla ilgili teknik sürecin işleyişini şu şekilde açıkladı:
''Doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği uyarınca her 10 yılda bir doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle abonelerin sayaçları değiştirmek için herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor.''
Açıklama yapıldı
'Aboneden ücret veya başvuru istenmesi söz konusu değil' denilen açıklama şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye genelinde doğal gaz abonelerinin doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon sürecinde herhangi bir bildirim ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”