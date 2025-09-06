İstanbul’da bebekleri, kendileriyle anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışları sonucu bazı bebeklerin ölümüne yol açtıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi üyelerinin yargılandığı davanın altıncı duruşması, üçüncü gününde de devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, aralarında çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da bulunduğu 6’sı tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasının ardından, sanık avukatlarının savunmalarını sunmasıyla sürdü.

SANIK SAYISI 57’YE YÜKSELMİŞTİ

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik geçtiğimiz aylarda düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Ana dava dosyası ile birleştirilen bu iddianame ile birlikte sanık sayısı 57’ye çıktı. Yeni iddianamede, çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri öne sürülen çok sayıda sağlık çalışanı ve özel hastane bağlantılı kişi hakkında ağır suçlamalar yöneltilmişti.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Bugün görülen duruşmada, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor. Ara kararın; tutuklu sanıkların durumları, dosyaya yeni delillerin eklenip eklenmeyeceği ve bir sonraki duruşma tarihine ilişkin olacağı tahmin ediliyor.