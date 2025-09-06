Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayda, 65 yaşındaki Hasan Eriş yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Ferizli Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.
Ağaç üzerine devrildi
Hasan Eriş, evinin bahçesinde ağaç kesimi yaptığı sırada beklenmedik bir şekilde devrilen ağacın altında kaldı. Durumu gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Ekipler hızla sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Eriş, sağlık ekiplerince Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastaneye ulaştırılan Hasan Eriş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından mahallede büyük üzüntü yaşandı.
Jandarma inceleme başlattı
Eriş’in hayatını kaybettiği olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.