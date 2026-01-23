İstanbul’da kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturmayı yürüttüğü süreçte ölüm tehditleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yılmaz Güney’e yönelik ifadeler

Savcı Engin, paylaşımında Türk bayrağı emojisiyle birlikte “Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır” ifadelerini kullandı. Paylaşımın devamında ise sinema sanatçısı Yılmaz Güney hakkında “hakim katili”, “terörist zihniyete sahip”, “devlet düşmanı” ve “vatansız” nitelendirmelerine yer vererek, “Çocuklarınıza izletmeyin” çağrısında bulundu. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

‘Yenidoğan Çetesi’ davasında gündem olan sözleri

Yavuz Engin, kamuoyunda büyük ses getiren “Yenidoğan Çetesi” davasında da duruşma salonundaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı davada, kendisi ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini belirten Engin, “16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu ifadeler duruşmanın en çok konuşulan anları arasında yer almıştı.

Yavuz Engin kimdir?

1989 yılında Almanya’da doğan Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye’de tamamladı. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde aldı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayan Engin, 2013 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleğe adım attı. İlk görev yeri Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli adliyelerde görev alan Engin, özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda üstlendiği rollerle tanındı.

“Yenidoğan dosyası” olarak bilinen soruşturmayı yürüten isimlerden biri olan Yavuz Engin, Türkiye genelinde dikkatle izlenen hukukçular arasında yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Engin, mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürmeye devam ediyor.