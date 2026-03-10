ABD basınında yer alan haberlerde, Amerikan istihbarat birimlerinin İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirme hazırlığı yaptığına dair bazı işaretler tespit ettiği öne sürüldü.

Washington’daki istihbarat kaynaklarına dayandırılan bu iddia, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Haberlerin ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi.

Petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti

Gelişmelerin ardından petrol fiyatı varil başına 85 doların üzerine çıktı. Enerji piyasalarında yatırımcıların olası bir arz kesintisi ihtimalini fiyatlamaya başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bölgedeki gerilimin artması halinde petrol fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini ifade ediyor.

Hürmüz Boğazı küresel enerji için kritik

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en stratejik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’si bu dar su yolundan geçiyor.

Bu nedenle boğazdaki herhangi bir güvenlik riski veya ulaşım kesintisi, dünya enerji piyasalarında ciddi etkiler yaratabiliyor.

Bölgedeki gerilim piyasaları etkiliyor

İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilim son dönemde petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oluyor.

Çatışma riskinin yükselmesi ve petrol sevkiyatlarının aksayabileceği endişesi, petrol fiyatlarının kısa süre önce 100 doların üzerine çıkmasına yol açmıştı. Enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.