Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında yönetmelikler, tebliğler, Yargıtay kararları ve ilanlar yer aldı. Dikkat çeken bir başka detay ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen ismin İrfan Fidan olduğu yer aldı.

Söz konusu karar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 10/3/2026 tarihinde yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Sayın İrfan Fidan seçilmiştir."

İrfan Fidan kimdir?

15 Temmuz 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren Fidan, 1996 yılında mezun olmuştur.