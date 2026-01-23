Son Mühür - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK’ın araştırmacı ve öğrencilere yönelik burs desteklerinde artışa gidildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle burs miktarlarının güncellendiğini belirten Kacır, 2026 yılında ödenecek destek tutarlarının yükseltildiğini söyledi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilimsel üretimi ve nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık” dedi. Açıklamayla birlikte 2026’da geçerli olacak yeni burs tutarları da paylaşıldı.

Bakan Kacır paylaştı

''Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun.

Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, Yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL, Doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL’ye ek olarak 11 bin TL’ye kadar performans ödemesi, Doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL’ye ek olarak 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi uygulanacak.''