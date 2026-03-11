ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ABD güçlerinin bölgede İran’a ait bazı mayın döşeme araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Trump, son saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda İran’a ait olduğu belirtilen 10 mayın döşeme botu ya da gemisinin imha edildiğini söyledi.

“Daha fazlası gelecek” mesajı

Trump açıklamasında operasyonların devam edebileceğine işaret ederek, “Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Daha fazlası gelecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın açıklaması, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği yönünde yorumlandı.

Önce uyarı yapmıştı

Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirdiği iddialarına değinerek Tahran yönetimine sert bir uyarıda bulunmuştu.

ABD Başkanı, İran’ın boğaza mayın yerleştirmiş olması halinde bunların derhal kaldırılması gerektiğini belirterek aksi halde askeri sonuçların ağır olacağını söylemişti.

Küresel enerji ticaretinin kritik noktası

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan gerçekleştiriliyor. Ayrıca Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının önemli bir kısmı da Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor.

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün bu boğazdan geçtiği ifade ediliyor.