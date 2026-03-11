İçişleri Bakanlığı'ndan, APP olarak bilinen standart dışı plakalarla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezalarının iptal edildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, plaka değişim süreçlerinde yaşanan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle denetimlerin geçici olarak bilgilendirme odaklı yürütülmesi kararlaştırıldı.

Denetimler 1 Nisan’a kadar bilgilendirme şeklinde yapılacak

Yeni düzenlemeye göre APP plaka denetimleri 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek.

Bu süreçte sürücülere plaka standartları hakkında bilgi verilecek ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanınacak.

TŞOF tarafından basılan plakalar ceza kapsamı dışında

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar kanunda belirtilen ölçülerden farklı olsa dahi cezai işlem uygulanmayacak.

Ancak vatandaşın yetkili kurumdan aldığı plakada sonradan değişiklik yapması halinde idari para cezası uygulanacak.

Plaka üzerinde değişiklik yapanlara ceza

Sürücünün yetkili kuruluş tarafından verilen plakayı aldıktan sonra üzerinde herhangi bir ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda plakanın görünümünü değiştiren veya standart dışı hale getiren uygulamalar cezaya tabi olacak.

Sahte plakalara ağır yaptırım

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında, izinsiz şekilde plaka basan yerlerden alınan sahte veya gayriresmi plakaları kullanan araç sahiplerine yönelik yaptırımlar ise devam edecek.

Bu tür plakaları kullanan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Amaç kamu düzeni ve güvenliği

Yetkililer, plaka düzenlemelerinin temel amacının suçla mücadelede etkinliği artırmak olduğunu belirtti.

Özellikle uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadelede araçların doğru şekilde tespit edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu nedenle plaka standartlarının korunmasının kamu düzeni ve vatandaş güvenliği açısından kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

