ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınında yer alan İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye hazırlandığına dair iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, İran’ın boğaza mayın yerleştirdiğine dair iddiaların ciddiyetle takip edildiğini belirterek Tahran yönetimine açık bir uyarı gönderdi.

“Mayınlar derhal kaldırılmalı”

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemiş olması halinde bu mayınların hemen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı açıklamasında, “İran Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın yerleştirdiyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer mayınlar yerleştirilmiş ve kaldırılmazsa, İran’ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce görülmemiş düzeyde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca mayınların kaldırılmasının bölgedeki gerilimi azaltacak önemli bir adım olacağını da dile getirdi.

ABD basınında istihbarat iddiası

ABD basınında yayımlanan haberlerde, Amerikan istihbaratının İran’ın Hürmüz Boğazı’na deniz mayınları yerleştirmeye yönelik hazırlık yaptığına dair bazı işaretler tespit ettiği ileri sürülmüştü.

Söz konusu iddialar, küresel enerji piyasalarında ve uluslararası deniz ticaretinde endişelere yol açtı.

Hürmüz Boğazı küresel enerji için kritik

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından stratejik bir konuma sahip. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının önemli bir bölümü de bu boğaz üzerinden gerçekleşiyor.

Günlük küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen yaklaşık 20 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği belirtiliyor.