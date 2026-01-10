Olay, 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Söke'ye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel haber sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında taşıdığı tabancayı çekerek Tuna'yı bacağından vurdu ve ardından darbetti.

Hüseyin Kaya kimdir?

Hüseyin Kaya, Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Siyasi kariyerinde aktif rol üstlenen Kaya, parti teşkilatının önemli isimlerinden biriydi. Ancak gazeteciyi silahla yaralaması sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı gazeteci hastanede tedavi altında

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Durmuş Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın nedeni gazetecilik faaliyeti mi?

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Hüseyin Kaya ile Durmuş Tuna arasındaki husumetin sebebi gazetecilik faaliyetiydi. Kaya'nın, Tuna'nın yönettiği haber sitesinde kendisi hakkında yazılan bir yazı nedeniyle öfkelendiği ve bu yüzden tartışmanın çıktığı iddia edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Gözaltına alınan Hüseyin Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, delil durumu ve suçun niteliğini değerlendirerek Kaya hakkında tutuklama kararı verdi. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.