Travis Scott konseriyle ilgili sahte bilet satışlarının başlatıldığı tespit edildi. Sanatçının ekibi duruma hızla müdahale ederek Türkiye'deki yetkililerle iletişime geçti ve hukuki süreç başlattı. Peki, Travis Scott'ın Türkiye konseri kesinleşti mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Travis Scott'ın Türkiye konseri ne zaman?

Travis Scott'ın Türkiye'ye gelme ihtimali uzun süredir hayranlarını heyecanlandıran bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve çeşitli kaynaklarda dolaşan iddialara göre sanatçının İstanbul'da sahne alacağı tarihler genellikle yaz aylarına işaret ediyordu. Ancak şu ana kadar resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Travis Scott Türkiye konseri nerede yapılacak?

Potansiyel konser için en çok adı geçen mekanlar, İstanbul'un büyük kapasiteli stadyumları arasında yer alıyor. Geçmiş iddialarda Tüpraş Stadyumu gibi modern tesisler öne çıkmıştı. Travis Scott'ın görsel efektler, ışık şovları ve dev sahnelerle dolu performansları binlerce kişiyi ağırlayacak kapasite gerektiriyor. Ancak şu ana kadar resmi bir mekan duyurusu yapılmadı.

Travis Scott Türkiye konseri biletleri satışa çıktı mı?

Travis Scott'ın Türkiye konseri biletleri konusunda resmi bir satış başlangıcı duyurulmadı. Geçmişteki söylentiler gerçekleşmediği için hayranlar temkinli yaklaşıyor. Sanatçının global turneleri genellikle bilet satışlarını aylar öncesinden başlatıyor olsa da Türkiye için henüz bilet platformlarında herhangi bir liste yer almıyor.

Sahte bilet satışlarına dikkat!

Konser söylentilerinin yayılmasıyla birlikte bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte bilet satışları başlatıldı. Gerçeği yansıtmayan bu ilanlarda konser tarihi, mekanı ve bilet fiyatları gibi detaylar paylaşılarak hayranlar yanıltılmaya çalışıldı. Sanatçının ekibi hızlı bir şekilde harekete geçerek hukuki süreç başlattı ve sahte satışların önüne geçildi. Hayranların yalnızca resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmesi ve güvenilir olmayan kaynaklardan bilet satın almaması öneriliyor.

Travis Scott Türkiye konseri biletleri nereden alınır?

Konser resmi olarak duyurulduğunda biletlerin Biletix, Passo, Biletinial gibi güvenilir yerel platformlar veya uluslararası olarak Ticketmaster gibi siteler üzerinden satışa sunulması bekleniyor.