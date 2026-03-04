Günlük hayatın yoğunluğu içinde birçok kişi ev işlerini hızlandırmanın yollarını arıyor. Bu yüzden çamaşır makinelerinde bulunan kısa programlar sık sık tercih ediliyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, kısa programda yapılan yıkamaların düşündüğü kadar etkili olmayabileceğini ortaya koydu.

15 ila 30 dakika arasında tamamlanan bu programlar pratik bir çözüm gibi görülse de araştırmalar bazı bakterilerin bu koşullarda canlı kalabildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalar hijyen açısından yeterli olmayabiliyor.

Kısa program hijyen açısından yeterli olmayabilir

Çamaşır makinelerinde kısa program kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Birçok kişi bu program sayesinde kıyafetlerin kısa sürede temizlendiğini düşünüyor.

Ancak yapılan bilimsel araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıktı. Düşük sıcaklıkta ve kısa sürede yapılan yıkamalarda mikropların tamamen ortadan kalkmadığı belirlendi. Bu durum özellikle sık kullanılan tekstil ürünlerinde hijyen sorununa yol açabiliyor.

Araştırmalar bakterilerin canlı kalabildiğini gösteriyor

Almanya’daki Furtwangen Üniversitesi ile Londra Üniversitesi Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan çalışmalarda dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Araştırmalara göre 30 derece ve altındaki sıcaklıklarda kısa sürede yıkanan çamaşırlarda bazı bakteriler yaşamaya devam edebiliyor. Özellikle iç çamaşırları ve spor kıyafetlerinde Staphylococcus ve bazı Enterobacter türlerinin bu koşullarda tamamen ortadan kalkmadığı gözlemlendi.

Uzmanlar yüksek sıcaklık öneriyor

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi ise hijyen açısından bazı ürünlerin daha yüksek sıcaklıkta yıkanması gerektiğini belirtiyor. Özellikle havlu ve iç çamaşırı gibi ürünlerin 60 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda daha uzun süre yıkanması tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem bakterilerin büyük bölümünü ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Kısa program makineye de zarar verebiliyor

Sorun yalnızca hijyenle sınırlı değil. Servis uzmanları kısa programın uzun vadede makineye de zarar verebileceğini söylüyor.

Düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalarda deterjan kalıntıları tambur içinde birikebiliyor. Ayrıca yağ ve kir tortularının makine içinde kalması lastik contaların altında küf oluşumuna yol açabiliyor. Bu durum zamanla makinenin performansını düşürebiliyor.

Kısa program zaman zaman kullanılabilir ancak sürekli tercih edilmesi doğru bir yöntem değil. Özellikle hijyen gerektiren çamaşırlarda daha uzun program ve yüksek sıcaklık tercih edilmesi gerekiyor.

Aksi halde hem sağlık açısından risk oluşabilir hem de makinenin iç aksamı zamanla zarar görebilir. Evde pratiklik sağlamak isteyenlerin bu konuda biraz daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.