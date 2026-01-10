Blok 3 ve EBO'nun Demet Akalın'a yönelik "prim yapıyor" eleştirileriyle başlayan tartışma, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Akalın ise sosyal medya hesabından verdiği sert yanıtlarla söylenenlerin altında kalmayacağını gösterdi.

Demet Akalın'dan şok eden Ebo itirafı

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama Demet Akalın'dan geldi. Popçu, Spotify'daki manipülasyon iddialarına değinerek dikkat çekici bir itirafta bulundu. Akalın, Ebo'nun kendisini arayarak dinleme listelerinden düşüreceğini söylediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı ayrıca Blok 3 hakkında da konuşarak "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? Blok 3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" diyerek imalı sözler sarf etti.

Blok 3'ten Akalın'a yaş üzerinden gönderme

Demet Akalın'ın açıklamalarına kayıtsız kalmayan Blok 3, sosyal medyadan sert bir yanıt verdi. Genç rapçi, "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal" diyerek yaş üzerinden gönderme yaptı.

Blok 3 sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim."

Akalın'dan "Utan" paylaşımı

Blok 3'ün yaş göndermeli sözleri Demet Akalın'ı oldukça kızdırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya noktayı koydu. Akalın, "Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var" diyerek karşılık verdi.

Deneyimli popçu sözlerini "Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan" diyerek tamamladı. Bu paylaşım, iki isim arasındaki gerilimin ne denli yükseldiğini gözler önüne serdi.

Tartışma biter mi?

Müzik dünyasının iki farklı kuşağından gelen isimler arasındaki bu atışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Blok 3'ün yükselişi ve Demet Akalın'ın 30 yıllık kariyeri düşünüldüğünde, iki ismin de geri adım atmayacağı görülüyor.

Taraftarlar ikiye bölünürken, tartışmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Her iki ismin de yeni açıklamalar yapıp yapmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Blok 3 kimdir?

Son dönemde Türkiye'nin en çok dinlenen rapçileri arasına giren Blok 3, genç neslin temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Spotify listelerinde üst sıralarda yer alan şarkılarıyla dikkat çeken rapçi, EBO ile birlikte yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Demet Akalın ile yaşanan bu tartışma, genç rapçinin ismini daha geniş kitlelere duyurdu.