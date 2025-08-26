Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki tarihi Göl Gazinosu’nu, kentin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak bir müzeye dönüştürüyor. İzmir Mutfak Müzesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın vizyonu ve 11 kişilik bilim kurulunun çalışmalarıyla şekilleniyor. Müze küratörü Nejat Yentürk, “Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı gastronomi müzelerinden biri olacak” diyor. Müzenin tanıtım sergisi, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) kapılarını açacak.

Göl Gazinosu yeni görevini yerine getirmek için hazırlanıyor

1953’te açılan ve fuar dönemlerinde Zeki Müren gibi efsane sanatçıların sahne aldığı Göl Gazinosu, aslına uygun restore edilerek İzmir Mutfak Müzesi’ne ev sahipliği yapacak. Yentürk, binanın kapalı alanının müzeye, teras kısmının ise “Göl Gazinosu” adıyla bir bistro olarak hizmet vereceğini belirtiyor. “Bu proje, İzmir’in gastro-turizmdeki potansiyelini güçlendirecek. Sadece bir müze değil, sürdürülebilirlik ve yerel üretimi destekleyen bir merkez olacak” diyor.

Zengin içeriğiyle beraber İzmir’in lezzet geçmişi aktarılacak

Müze, Nejat Yentürk, Priscilla Mary Işın ve Gökçen Adar’ın binlerce parçadan oluşan bağışlarıyla hayat buluyor. “İzmirlilerden ve koleksiyonculardan yeni bağışlarla koleksiyonumuz büyüyor” diyen Yentürk, İzmir’in ticaret yolları, göçler ve tarımsal üretimle şekillenen mutfak mirasını sergileyeceklerini vurguluyor. Özellikle Osmanlı’da İzmir’de icat edilen şerbet güğümü ve tahin helvası gibi tatlıların, müzenin öne çıkan parçaları arasında yer alacağı belirtiliyor.

İzmir’in yemek dünyasında gerçekleştirdiği öncü adımlar

Yentürk, müzede kahve kültüründen döner kebaba uzanan hikayelerin canlandırılacağını söylüyor. Avrupa’daki ilk kahvehaneyi 1651’de Londra’da açan İzmirli Pasqua Rose’nin izleri ve Kemeraltı’nda doğan döner kebabın hikayesi, müzenin dikkat çekici unsurları olacak. “19. yüzyılda ‘İzmir kebabı’ olarak bilinen döner, Kemeraltı’nda şekillendi. Bu mirası güçlü bir şekilde sergileyeceğiz” diyor.

"Binlerce senelik tarifleri günümüze aktaracağız"

Müze, sergi alanı olmanın ötesinde bir eğitim merkezi olarak tasarlanıyor. Söyleşiler, interaktif etkinlikler ve geçici sergilerle gastronomi tutkunlarını, genç nesilleri ve turistleri ağırlayacak. Yentürk, “Binlerce yıllık tariflerin hikayelerini anlatacağız. Bohemya kristalleri, Beykoz camları ve gümüş takımlar gibi objelerle Osmanlı’nın ikram kültürünü yansıtacağız” diyor.

94. İEF’de kapsamında müzenin ruhu ziyaretçilerle buluşacak

Müzenin içeriğinden seçmelerin yer alacağı “teaser sergi”, 94. İEF kapsamında Göl Gazinosu’nun fuayesinde ziyaretçilerle buluşacak. Yentürk, bu sergiyi “müzenin ruhunu yansıtan bir tadımlık” olarak tanımlıyor.

Bilim Kurulu’nun katkıları ve İzmir’in mutfağını dünyaya taşıma misyonu

Priscilla Mary Işın, Prof. Dr. Arif Bilgin, Gökçen Adar, Gonca Tokuz, Nihal Kadıoğlu Çelik, Aycan Hasırcılar, Prof. Dr. Seda Genç, Ahmet Örs, Osman Serim, Ayfer Yavi ve Nejat Yentürk’ten oluşan bilim kurulu, projenin temelini oluşturuyor. Yakın zamanda kaybedilen Serdar Çelenk, Burçin Kipman ve Prof. Dr. Eren Akçiçek’e ithaf edilen proje, İzmir’in gastronomi mirasını dünyaya taşımaya hazırlanıyor.