Balıkesir Sındırgı’da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından 4.8 büyüklüğünde artçılar yaşandı. Sarsıntı İzmir başta olmak üzere Ege ve Marmara’da hissedildi. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, bu büyüklükte bir depremden sonra 5.1’e kadar artçıların normal olduğunu söyledi. Depremin 10-12 kilometrelik bir fay üzerinde meydana geldiğini, yüzey kırığı oluşturmadığını belirtti.

Önalan, İzmir ve çevresinde deprem üretme zamanı gelen faylar olduğunu vurguladı. “Tuzla Fayı sismik boşluk. Her an deprem üretebilir” dedi.

“Mikro bölgeleme çalışmaları bitmeli”

İzmir çevresindeki karada ve denizdeki her diri fayın kent için risk oluşturduğunu hatırlattı. 30 Ekim 2020 Sisam Depremi’ni örnek gösterdi: “77 kilometre uzaktaki fay kırıldı. Bayraklı’da 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi.”

Zemin koşullarının, bina yapım hatalarının ve denetim eksikliklerinin depremin afete dönüşmesinin en büyük nedenleri olduğunu söyledi. “Yerleşime uygunluk ve tüm ilçelerin mikro bölgeleme etütlerini acilen tamamlamalıyız” dedi.

Bornova’da 2021’de başlayan mikro bölgeleme çalışmalarının hâlâ bitmediğini hatırlattı. “Dört yılı aşkın süre geçti. Henüz tamamlanmadı” diye konuştu.

“Yapı stokumuz berbat”

Önalan, deprem bilincinin yetersiz olduğunu vurguladı. “Çök-kapan-tutun dışında halk bilinçli değil. Yapı stokumuz berbat. Deprem anı ve sonrası kaos ortamı oluşuyor” dedi.

Ulaşım yollarının nasıl açık tutulacağı, tahliyelerin nereden yapılacağı, enkazların nereye döküleceği gibi planların hazır olması gerektiğini söyledi. İzmir’in uzun kıyı şeridini ve vapurlarını deprem tahliye planına dahil etmesi gerektiğini belirtti.

Deprem sonrası acil konut ihtiyacını karşılayacak güvenli alanların şimdiden belirlenmesi gerektiğini de vurguladı.

“Kentsel dönüşüm değil, kentsel değişim”

Önalan, kentlerin yoğunluğunun azaltılması gerektiğini söyledi. “Kentli nüfus uzun vadede azaltılmalı, kırsal desteklenmeli. Bu sürecin adı kentsel dönüşüm değil, kentsel değişim olmalı” dedi.