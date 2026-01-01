Son Mühür- Türkiye'de alkollü içecek tüketicilerini yakından ilgilendiren fiyat artışı haberi, sektörün yetkili isimlerinden geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile 5 Ocak tarihinden itibaren raflara yansıyacak olan güncel maliyet tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Yeni yılın ilk büyük fiyat güncellemesi olarak kayıtlara geçen bu gelişme, hem yerli üretim hem de ithal segmentteki pek çok markayı kapsamı altına aldı.

Efes grubu ve popüler markalarda fiyat değişimi

Pazarın en geniş payına sahip olan gruplardan biri olan Efes bünyesindeki ürünlerde, kutu ve şişe seçenekleri yeni dönemde 110 TL barajını aşmaya başladı. Paylaşılan listeye göre Efes grubunun en ekonomik ürünü 65 TL seviyesinde kalırken, grubun üst segment ürünleri 140 TL’ye kadar ulaştı. Benzer şekilde Bremen grubunda da fiyatlar 78 TL ile 120 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Diğer Efes yan ürünlerinde ise giriş fiyatı 115 TL olarak belirlenirken, en yüksek fiyatlı seçenek 140 TL bandında seyrediyor.

İthal ve premium segmentte ücretler yükseldi

Yabancı menşeli ve premium bira markalarında da artış oranı oldukça belirgin bir seviyeye ulaştı. Miller grubunda fiyat aralığı 105 TL ile 115 TL arasında şekillenirken, Belfast grubunda tek fiyat politikasıyla 115 TL’lik etiketler görüldü. Bud markası 125 TL, Becks ise 120 TL sabit fiyatıyla listede yerini aldı. Özellikle özel üretim ve ithal edilen premium kategorisindeki içeceklerde ise rakamlar oldukça yukarı çekildi; bu grupta en düşük fiyat 125 TL olarak belirlenirken, özel serilerde fiyatlar 230 TL seviyelerine kadar tırmandı.

5 Ocak Pazartesi günü etiketler değişiyor

Açıklanan bu yeni maliyetler, 5 Ocak tarihinden itibaren tekel bayileri ve market reyonlarında resmen uygulanmaya başlanacak. TBYD Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı bu liste, 2026 yılının ilk günlerinde alkollü içecek grubuna yapılan zamların bir yansıması niteliğini taşıyor. Tüketiciler, 5 Ocak sabahından itibaren güncellenmiş listeler üzerinden alışveriş yapacak. Sektör temsilcileri, bu artışların tedarik ve vergi düzenlemeleriyle olan bağını vurgularken, güncel tablonun tüm bayi ağlarına ulaştırıldığı belirtildi.