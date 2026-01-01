Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 2025 yılına ilişkin bilanço verilerini kamuoyuyla paylaştı.

“Aile Yılı” ilan edilen 2025’te proje, Türkiye genelinde 81 ilde uygulanırken, 136 bin 276 genç bu kapsamda destekten yararlandı. Açıklanan verilere göre, genç çiftlere toplam 8 milyar 59 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlık, evlilik kredisi sisteminde yaş gruplarına göre kredi tutarlarını güncellediğini, geri ödeme koşullarında ise çocuk sahibi olmayı esas alan yeni bir esneklik getirdiğini duyurdu.

Yaşa göre kredi limiti belirlendi: Kim ne kadar alabilecek?

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 150 bin TL olarak uygulanan faizsiz evlilik kredisi, yaş gruplarına göre artırıldı. Ancak açıklanan rakamlar, hızla yükselen ev kurma maliyetleri karşısında kamuoyunda tartışma yarattı.

Güncellenen kredi tutarları şöyle:

18–25 yaş arası (her iki eş için): 250 bin TL

26–29 yaş arası: 200 bin TL

Uzmanlara göre, mobilya, beyaz eşya ve ev eşyası fiyatlarındaki sert artış dikkate alındığında, bu tutarların ev kurmak için yeterli olmadığı görüşü yaygınlaşıyor.

Geri ödemelerde “çocuk” şartı: Her çocuk için 12 ay erteleme

Projenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise geri ödeme takviminde yapılan değişiklik oldu. Bakanlık, evlendikten sonraki 48 ay (4 yıl) içinde çocuk sahibi olan çiftler için borç ertelemesi uygulanacağını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre:

Çiftlerin sahip olduğu her bir çocuk için,

Kredi geri ödemeleri 12 ay boyunca ertelenecek.

Bu uygulamanın, doğurganlık oranlarını artırmaya yönelik bir teşvik olduğu belirtilirken, eleştiriler de beraberinde geldi.

Nüfus teşviki mi, borcu erteleme mi?

Kamuoyunda, söz konusu düzenlemenin borç yükünü hafifletmekten çok ileri bir tarihe ötelediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Genç çiftler, çocuk sahibi olmanın yalnızca kredi ertelemesiyle değil, uzun vadeli gelir güvencesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

Tüketiciler soruyor: 250 bin lira ile ev kurulur mu?

Bakanlık tarafından açıklanan 8 milyar lirayı aşan destek, resmi açıklamalarda bir başarı tablosu olarak sunulsa da, sahadaki tablo farklı bir gerçeğe işaret ediyor.

2026 yılı başı itibarıyla:

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kira bedelleri 20–30 bin TL bandına yaklaşırken,

En temel beyaz eşya ve mobilya setlerinin maliyeti 100 bin TL’yi aşmış durumda.

Bu koşullarda, verilen evlilik kredilerinin ancak çeyiz masraflarının bir kısmını karşılayabildiği ifade ediliyor.

“12 aylık erteleme yeterli değil” uyarısı

Ücretli çalışan gençler, borçla kurulan yuvalarda çocuk sahibi olmanın getirdiği ek masrafların, yalnızca 12 aylık bir ödeme ertelemesiyle dengelenemeyeceğini vurguluyor.

Barınma, bakım, eğitim ve sağlık giderlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken çiftler, evlilik desteklerinin gelir-gider dengesini gözeten daha kapsamlı politikalara dönüştürülmesi gerektiğini dile getiriyor.