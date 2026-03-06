İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’dan İsrail’e doğru yeni füze atışlarının tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırıların ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve tehdidi engellemek için müdahale başlatıldığı bildirildi.

İran’dan İsrail’e yeni füze atışları

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzelerin radar sistemleri tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından hava savunma sistemlerinin hızla devreye alındığı ve füze tehdidinin engellenmesi için gerekli önlemlerin uygulandığı ifade edildi.

Balistik füze görüntüleri paylaşıldı

Saldırı anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, İran’a ait olduğu öne sürülen bir balistik füzenin hedef bölgeye yaklaşırken savaş başlığından ayrılan mühimmat parçalarının İsrail’in orta kesimlerine doğru düştüğü görüldü.

İsrail ordusu daha önce de İran’ın saldırılarında küme mühimmat taşıyan balistik füzeler kullandığını duyurmuştu.

Küme mühimmat geniş alana yayılıyor

Yetkililer, bu tür balistik füzelerin savaş başlığının hedefe iniş sırasında açıldığını ve içindeki küçük patlayıcı mühimmatların geniş bir alana dağıldığını belirtiyor.

Askeri kaynaklara göre her biri yaklaşık 2,5 kilogram patlayıcı taşıyan yaklaşık 20 küçük mühimmat, yaklaşık 8 kilometrelik bir alan üzerine yayılabiliyor.

Bölgede gerilim artıyor

İran ile İsrail arasında devam eden karşılıklı saldırılar bölgedeki güvenlik endişesini artırıyor. Taraflardan gelen açıklamalar ve askeri hareketlilik, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.