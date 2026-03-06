Son Mühür- Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, iktidarın akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil uygulamasına geçiş kararını,

''Petrol fiyatı ve kurdaki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisini yüzde 75 oranında sınırlayan düzenleme devreye girdi. Gayet isabetli bir karar'' sözleriyle desteklemişti.

''Akaryakıt fiyatlarındaki düzenleme petrolün yurt içi enflasyon üzerindeki etkisini kabaca yarıya indirecek'' diyen Hakan Kara,

''Mesela mevcut seviyelerle petrol ve doğalgaz fiyat artışı 4 puanlık ilave enflasyon yaratacaksa, düzenleme sonrası bu 2-2,5 puana iniyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Eşel mobil ne kadarını telafi eder?



İktidara eşel mobil uygulama çağrısını yapan ilk isim olan Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya de ''Enerji fiyatlarındaki artışın potansiyel enflasyonist etkisi nedir? Eşel mobil bunun ne kadarını telafi edebilir? sorusunu mercek altına aldı.



Çağrı Sarıkaya, ''Şu an Brent petrol 87 dolar, LNG 52 avro düzeylerinde. Model tahminlerimize göre enflasyona ilave etkisi 4,1-4,4 puan; eşel mobil bu etkiyi 1,6-2,2 puana çekiyor'' hatırlatmasında bulundu.