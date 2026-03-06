2-3-4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde yatırımcıların ilgisi beklentilerin oldukça üzerinde seyretti. Pay başına 80 TL sabit fiyatla satışa sunulan 18.900.000 nominal değerli MCARD paylarına toplam talep, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,4 katına ulaşarak 139.139.896 TL nominal seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcı gruplarına göre talep ve dağıtım oranları

KAP'a yapılan resmi bildirime göre yatırımcı grupları arasındaki talep tablosu şöyle oluştu: Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,4 katı 22.220.007 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda tahsisatın 28,9 katı 54.597.130 TL nominal ve yurt içi kurumsal yatırımcılarda tahsisatın 13,3 katı 50.370.742 TL nominal talep toplandı. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise tahsisatın 3,1 katı 11.773.000 TL nominal talep iletti.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise şu şekilde belirlendi: Yurt içi bireysel yatırımcılar %48, yurt içi kurumsal yatırımcılar %20, yurt dışı kurumsal yatırımcılar %21,05, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu %10 ve grup çalışanları %0,95. Grup çalışanlarında kullanılmayan kısım yurt dışı kurumsal yatırımcılara aktarıldı.

964.747 bireysel yatırımcı pay aldı

Toplam 965.336 yatırımcıya dağıtım yapılan arzda büyük ağırlık bireysel yatırımcılarda oldu. Dağıtımın ayrıntısı şöyle: 964.747 yurt içi bireysel yatırımcı, 322 yüksek talepli yatırımcı, 166 yurt içi kurumsal yatırımcı, 11 yurt dışı kurumsal yatırımcı ve 90 grup çalışanı pay sahibi oldu.

1.512.000.000 TL halka arz büyüklüğüyle 2026 yılının dikkat çeken arzları arasında yer alan MCARD, %48'lik bireysel yatırımcı tahsisat oranı sayesinde eşit dağıtım yönteminin de katkısıyla geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştı.

MCARD ne zaman borsada işlem görecek?

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. payları, "MCARD" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinin ardından payların yatırımcı hesaplarına aktarılması tamamlandı; 9-13 Mart 2026 haftasında borsada işlem görmesi bekleniyor.

2013 yılından bu yana yemek kartı ve fintek alanında faaliyet gösteren MetropolCard, kurum ve kuruluşların tüm harcamalarını tek dijital platformda yönetmelerine olanak tanıyor. Şirket, halka arz gelirlerini işletme sermayesinin güçlendirilmesi, filo yenileme ve teknolojik altyapı yatırımlarında kullanacağını açıkladı.