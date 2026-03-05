Coca-Cola İçecek, 2025 mali yılında konsolide net dönem kârını 14,07 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirket bu kârın yaklaşık 4 milyar TL'lik bölümünü nakit temettü olarak yatırımcılarına aktaracak. Kalan tutar ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacak. Son fiyata göre temettü verimi yaklaşık yüzde 2,17 seviyesinde hesaplandı.

CCI'ın 2025 yılı finansal performansı nasıl oldu?

Coca-Cola İçecek, jeopolitik gerilimler ve zorlu makroekonomik şartlara rağmen 2025 yılında güçlü bir büyüme sergiledi. Şirketin konsolide satış hacmi yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,6 milyar ünite kasa seviyesine ulaştı. Özellikle Orta Asya pazarlarındaki çift haneli büyüme dikkat çekti. Uluslararası operasyonların toplam hacim içindeki payı yüzde 65,3'e yükseldi.

CCI CEO'su Karim Yahi, şirketin uzun vadeli değer yaratma odağıyla hareket ettiğini ve büyüme ile kârlılık arasında sağlıklı bir denge kurduklarını belirtti.

Aracı kurumlardan CCOLA için hedef fiyat güncellemesi

Bilançonun açıklanmasının ardından birçok aracı kurum CCOLA için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. İş Yatırım hedef fiyatı 87 TL'den 103 TL'ye çıkarırken, Deniz Yatırım 92 TL'den 97,60 TL'ye yükseltti. Şeker Yatırım ise 90,70 TL hedef fiyatını korudu. Her üç kurum da "al" tavsiyesini sürdürüyor.

Coca-Cola İçecek (CCI) hakkında kısa bilgi

Coca-Cola İçecek, Türkiye merkezli olup The Coca-Cola Company ürünlerinin üretim ve dağıtımını gerçekleştiren dünyanın en büyük şişeleyicilerinden biri. Şirket Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kazakistan, Irak, Ürdün, Azerbaycan ve Tacikistan gibi toplam 11 ülkede faaliyet gösteriyor. Anadolu Grubu ve The Coca-Cola Company ortaklığında yönetilen CCI, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde CCOLA koduyla işlem görüyor. Son 5 yılda temettü büyüme oranı yüzde 64'ü aşan şirket, düzenli kâr payı dağıtımıyla yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor.