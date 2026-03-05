Son Mühür- Orta Doğu'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi dün 13.000 puanın üzerini test etmesine rağmen bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,08 değer kazanarak 12.943,19 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.92'lik yükselişle 13.062 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



Küresel piyasalarda toparlanma sinyalleri...



Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlik ve ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin ardından pozitif seyrediyor.

Asya borsaları da kayıplarının bir bölümünü telafi eden bir performans sergiledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.62, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.134 dolardan, gram altın 7.262 TL'den,

gümüş 81.87 dolardan

Brent petrol 83.95 dolardan,

Bitcoin 72.120 dolardan alıcı buluyor.

