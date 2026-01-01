Son Mühür- Chelsea Futbol Kulübü, teknik direktör Enzo Maresca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu. İngiliz ekibi, son haftalarda yaşadığı istikrarsız sonuçlar sonrası bu kararı aldı.

Son 9 maçta sadece 2 galibiyet

Londra temsilcisi, son 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Premier Lig’in 19. haftasında Bournemouth ile oynanan ve 2-2 sona eren maç, yönetimin değişim kararında etkili oldu.

Premier Lig’de 5. sırada

Chelsea, ligde 19 hafta sonunda topladığı 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Kulüp yetkilileri, sezonun geri kalan bölümünde Şampiyonlar Ligi hedefi başta olmak üzere dört farklı kulvarda iddialı olmayı sürdürmek istediklerini belirtti.

Kulüpten resmi açıklama

Chelsea’den yapılan açıklamada, “Chelsea Futbol Kulübü ve menajer Enzo Maresca yollarını ayırmıştır. Enzo, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıya ulaştırmıştır. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve kendisine katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Sezonun geri kalanında Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda önemli hedeflerimiz bulunuyor. Enzo’ya gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.