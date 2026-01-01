Son Mühür- Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan teknik direktör değişim sürecinde adının gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Teklif konusuna girmedi

Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda, "Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusuna yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, bu konuda konuşmak için zamanlamanın uygun olmadığını belirterek, "Teklif tarafına değinmeyeceğim. Ancak ilerleyen süreçte birkaç cümleyle açıklama yapmam gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye duyduğu bağlantıyı vurguladı

Aykut Kocaman, isminden söz edilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bir Fenerbahçeli olarak ismimin, çoğunlukla ortak bir uzlaşma zemini oluşmuş şekilde gündeme gelmesi beni memnun etti" dedi.

Yardım etmeye hazır olduğunu hatırlattı

Deneyimli teknik adam, geçmişte Fenerbahçe’ye ihtiyaç duyulması hâlinde, hiçbir şart koşmadan destek olmaya hazır olduğunu söylediğini de hatırlattı: "Daha önce de ihtiyaç olursa, herhangi bir koşula bağlı olmadan yardımcı olacağımı belirtmiştim."

O süreç gerçekleşmedi

Kocaman, önceki dönemde adının gündeme gelmesine rağmen sürecin tamamlanmadığını belirterek, "O zaman bir ihtiyaç vardı ve benim üzerimde düşünüldü ama süreç gerçekleşmedi. Şu anda olanlar iyi oldu ve işler yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.