Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Aralık ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 0.89 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 30.89 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayı kira artış oranı ne kadardı?

Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı 35,91 olarak belirlenmişti.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte ocak ayında uygulanacak kira artış oranı 34.88 oldu. Böylece kiracıların ödeyeceği yeni tutarlar ve ev sahiplerinin kira gelirlerindeki değişim kesinleşmiş oldu.