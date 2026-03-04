Küresel ölçekte yaşanan krizler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların faturası yeniden akaryakıt istasyonlarına yansıdı. İptal edilen önceki fiyat düzenlemelerinin ardından, sürücüleri çok daha büyük bir artış tablosu karşıladı. Ekonomi kulislerinden ve sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 5 Mart Perşembe gününün ilk dakikalarından itibaren motorin grubuna tam 12 lira 45 kuruş, benzin grubuna ise 3 lira 68 kuruşluk bir fiyat artışı uygulanacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 72 LİRAYI AŞACAK

Taşımacılıktan tarıma kadar lojistik maliyetlerini doğrudan belirleyen motorindeki bu eşi görülmemiş artış, fiyatlarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Gece yarısı pompaya yansıyacak olan 12 lira 45 kuruşluk devasa zammın ardından, motorinin litre fiyatı tarihinde ilk defa 70 lira barajını yıkarak 72 liranın üzerine yerleşecek. Milyonlarca sürücü ve nakliye esnafı, yürürlüğe girecek yeni tarife öncesinde depolarını doldurmak için istasyonların yolunu tutmaya hazırlanıyor.