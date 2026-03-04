Son Mühür- ABD ve İsrail'in fitilini ateşlediği savaşın ardından yüzde 9'a yakın kayıp yaşayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Piyasalarda çok şiddetli bir savaş gerilimi yaşanıyor üç günden bu yana. Satışlar öncelikle sert geldi. 13.000 seviyesindeki haftalık desteğinin kırılıp kırılmayacağı bizim açımızdan çok önemli.

Şimdilik endeks 13.000’in üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.



Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması piyasa üzerinde baskı oluşturdu. Petrol ve gaz fiyatlarının çok hızlı yükselmesi hem Avrupa tarafında hem de dünya ekonomilerinde endişeye yol açtı.

Gelen değişik haberlerle birlikte şimdilik dalgalanma sürüyor'' hatırlatmasında bulundu.

Bankacılık endeksi satış yedi...

''Hisse bazlı olarak baktığımda ise yüksek gelen enflasyon oranına bağlı Merkez Bankası’nın bu hafta faizi indirmeyeceği beklentisi hakim.

O sebepten banka endeksi diğer hisse gruplarından daha fazla satış yedi.'' diyen Murat Bilen,

''Bugünden itibaren tabii ki bu savaşın çok uzun yıllara sürdürülebilir olmayacağı düşüncesiyle daha ihtiyatlı hareket ediyor.

Fakat savaşla ilgili ABD’nin kara savaşına yönelebileceği ve daha sert tedbirler uygulayabileceğine dair endişeler de bir yandan devam ediyor.

Böyle bir şey söz konusu olursa bu düşüşün üstüne satışlar devam edebilir yoksa bu seviyede kaldığı sürece bu seviyelerde dengelenmesini beklemek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'ye düşen balistik mühimmat...



Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatın NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildiğini açıkladı.

Haberin duyulmasının ardından Borsa'nın verdiği tepkiyi değerlendiren ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Habere rağmen güçlü durmamız önemli.

NATO’nun hızlı ve proaktif açıklaması, ittifakın son yıllardaki yıpranmış görüntüsüne rağmen jeopolitik riskler karşısında hala bir güven çerçevesi sunduğunu hatırlattı. Bu mesajın ardından piyasalarda ilk şokun etkisi bir miktar sınırlı kaldı'' hatırlatmasında bulundu.