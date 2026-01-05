Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Ortaya çıkan tablo, yalnızca enflasyonun aylık ve yıllık seyrini değil; ücret artışlarından emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerinden para politikasının yönüne kadar geniş bir ekonomik alanı doğrudan etkileyen kritik sinyaller içeriyor.

Aralık enflasyonu ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık 2025 dönemine ait enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık aylık bazda 0,89 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans’ın, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketi, piyasaların yılın son enflasyon verisine odaklandığını ortaya koydu.

33 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, aralık ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda sınırlı bir artış göstermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 seviyesinde şekillenirken, tahminler yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 bandında yoğunlaştı.

Bu görünüm, yılın son ayında fiyat artış hızının görece dengelenebileceğine işaret ederken, açıklanacak verinin Merkez Bankası’nın para politikası duruşu ve yeni yıl stratejileri açısından belirleyici bir referans olacağına dikkat çekiyor.

Kasım ayı enflasyon verileri ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından daha önce açıklanan Kasım 2025 dönemi enflasyon verileri, fiyat artış hızındaki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmişti.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında aylık bazda yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde kaydedilmişti.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin E-TÜFE verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, resmi verilerden farklı bir enflasyon görünümüne işaret ederken, fiyat artışlarının yılın son ayında ivmelendiğini ortaya koydu.

Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 artış kaydetti. Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak hesaplandı.