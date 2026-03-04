Pay başına 11 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, toplam 124.845.000 adet lot eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,3 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor.

Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı mı?

Gentaş Kimya halka arzı 2-3 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı. Ancak 4 Mart 2026 itibarıyla halka arz sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Yatırımcıların kaç lot aldığı ve dağıtım detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Sonuçlar açıklandığında yatırımcılar aracı kurum hesapları üzerinden tahsisatlarını sorgulayabilecek.

GENKM borsada ne zaman işlem görecek?

Gentaş Kimya'nın Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket borsada GENKM koduyla yer alacak. Halka arz takvimi doğrultusunda en geç önümüzdeki hafta içinde işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

Gentaş Kimya ne iş yapıyor?

Gentaş Kimya, kimya sanayi alanında faaliyet gösteren bir üretim ve ticaret şirketi olarak Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri konumunda bulunuyor. Halka arz ile elde edilecek fonun şirketin büyüme stratejileri ve yatırım planları doğrultusunda kullanılması planlanıyor. Yatırımcılar, GENKM hissesinin borsadaki ilk gün performansını merakla bekliyor.