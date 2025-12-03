Son Mühür- Memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranları, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şekilleniyor. 2026 yılı yaklaşırken, Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı, maaş artışının belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

5 aylık enflasyon farkı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Bu veriler, memur ve emeklilerin maaş zammı hesaplamalarında temel göstergeyi oluşturuyor.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre:

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 17,55 olarak belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 11,20 oranında artış alacak.

Aralık ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle yeni yılın ilk altı aylık maaş zam oranlarının netleşeceK.

Zam oranları toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor

Memur ve emeklilerin alacağı zamlar, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon oranları doğrultusunda hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon farkına göre artırılıyor.