Son Mühür- TÜİK'in Kasım ayı için açıkladığı yüzde 0.87'lik enflasyon rakamı sonrası yükselişe geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.07'lik yükselişle 11.029 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda belirsizlik hakim...



Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Japonya gerginliği ve ABD'nin Venezuela konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle belirsiz bir hava hakim.



Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın 4.182 dolardan, gram altın 5.713 TL'den,

Brent petrol 62.93 dolardan

Bitcoin 93.201 dolardan işlem görüyor.