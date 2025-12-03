Son Mühür- Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0.06 değer kazanarak 11.123 puandan tamamladı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklayacağı haftanın üçüncü işlem günü olan 3 Aralık Çarşamba sabahına endeks yüzde 0.05 düşüşle 11.118 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Powell yerine Hassett...



Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası BoJ'a yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle sert yükselen tahvil faizlerinin denge arayışına girmesi, risk iştahında toparlanma eğilimini güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 88 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in, Trump'ın çok sert eleştirilerine hedef olan Jerome Powell'ın yerine Fed Başkanı olma ihtimali güçleniyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Hafta başında 83 bin 822 dolara kadar gerileyen Bitcoin yeniden atağa kalkarak 93 bin 924 dolar seviyelerine yükseldi.

Brent petrolün varili ise yatay seyirle 62,47 dolarda seyrediyor.

Onsa altın 4.109 dolardan, gram altın 5.746 TL'den işlem görüyor.