Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Mehmet Necati Yağcı, Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının piyasaların beklediği rakamın altında kaldığını vurguladı ve iktidara eleştiriler yöneltti.

Mehmet Necati Yağcı: TÜİK’e göre gıda ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri var

İstanbul Ticaret Odası’ının yüzde 1.19, Enflasyon Araştırma Grubu’nun yüzde 2.13 seviyesinde verdiği rakamlarla ilgili TÜİK’i eleştiren CHP’li Yağcı, “Anlaşılıyor ki Kasım ayında nasıl olmuşsa olmuş, ne zirai don ne de kuraklık kalmış; tam tersine gıda fiyatları ucuzlamış. Verilerin ayrıntısına baktığımızda, bu düşük enflasyonun en temel nedeninin gıda kalemi olduğu görülüyor. TÜİK’e göre gıda ürünlerinde ciddi fiyat düşüşleri var.” diye konuştu.

“Kasım’da ne oldu da fiyatlar düştü?”

Son olarak dezenflasyon sürecindeki yavaşlama ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan CHP’li Mehmet Necati Yağcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar dezenflasyon sürecindeki yavaşlamayı sürekli olarak yüksek gıda enflasyonuna, onu da zirai don ve kuraklığa bağlayan Sayın Mehmet Şimşek, bu kez meseleyi Kasım ayında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde seyreden gıda enflasyonunun normalleşmesi’ diyerek tevil etmiş. Kasım’da ne oldu da fiyatlar düştü?”